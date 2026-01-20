Diebe stehlen Behörden-Golf in Plauen

Unbekannte sind in das Ämterzentrum im Westend eingebrochen. Vom benachbarten Parkplatz stahlen sie schließlich das Auto einer Landesbehörde.

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in Plauen das Dienstfahrzeug einer Landesbehörde gestohlen. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh im Stadtteil Neundorf. Nach Angaben der Polizei drangen die Täter in das Behördenzentrum des Freistaats an der Europaratstraße ein, brachen gewaltsam mehrere Türen auf und...