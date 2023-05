Diebe treiben auf Baustelle in der Plauener Elsteraue ihr Unwesen

Plauen.

Diebe wurden am verlängerten 1. Mai-Wochenende auf einer Baustelle in Plauen fündig. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, drangen Unbekannte zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen gewaltsam in ein im Bau befindliches Gebäude an der Hofwiesenstraße ein und verursachten dabei geringen Sachschaden. In der Plauener Elsteraue läuft dort der Umbau der Hempelschen Fabrik. Der Schönecker Konzern GK Software investiert eine einstellige Millionensumme in eine dort entstehende IT- und Kreativschmiede. Ankermieter soll GK Software werden, hinzu kommen Unternehmen aus der Kreativwirtschaft.