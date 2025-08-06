Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Diese Nachricht überrascht: Warum das Stadtfest „Plauener Herbst“ diesmal schon im August über die Bühne geht

Der Altmarkt soll auch in diesem Jahr zum „Plauener Herbst“ die Massen anziehen. Auf der Bühne finden mehrere Konzerte statt, an den Ständen gibt es kulinarische Genüsse.
Der Altmarkt soll auch in diesem Jahr zum „Plauener Herbst" die Massen anziehen. Auf der Bühne finden mehrere Konzerte statt, an den Ständen gibt es kulinarische Genüsse. Bild: Andreas Wetzel/Archiv
Der Altmarkt soll auch in diesem Jahr zum „Plauener Herbst“ die Massen anziehen. Auf der Bühne finden mehrere Konzerte statt, an den Ständen gibt es kulinarische Genüsse.
Der Altmarkt soll auch in diesem Jahr zum „Plauener Herbst“ die Massen anziehen. Auf der Bühne finden mehrere Konzerte statt, an den Ständen gibt es kulinarische Genüsse. Bild: Andreas Wetzel/Archiv
Plauen
Diese Nachricht überrascht: Warum das Stadtfest „Plauener Herbst“ diesmal schon im August über die Bühne geht
Redakteur
Von Bernd Jubelt
In gut zwei Wochen verwandelt sich die Plauener Innenstadt in ein großes Festgelände. Die Initiative Plauen lädt diesmal früher als sonst zur Herbst-Sause ein - möglicherweise keine einmalige Sache.

Braucht das traditionelle Stadtfest „Plauener Herbst“ einen neuen Namen? Bereits in rund zwei Wochen, und damit noch im Sommermonat August, wird die 29. Auflage in der Innenstadt über die Bühne gehen. So früh wie nie zuvor. Drei Tage, vom 22. bis 24. August, soll bei guter Musik und Veranstaltungen für Jung und Alt im Stadtzentrum wieder...
18:00 Uhr
4 min.
Neue Pläne für Plauener Plamag-Hochhaus: Wie der neue Eigentümer den Gewerbepark beleben will
Das Plamag-Bürogebäude steht seit sechs Jahren leer.
Das riesige Gelände des früheren Druckmaschinenherstellers blieb lange in weiten Teilen ungenutzt. Seitdem das Areal einen neuen Grundstückseigentümer hat, tut sich etwas. Aber es gibt auch Konflikte.
Bernd Jubelt
07.08.2025
3 min.
Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall
Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä.
Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.
Tino Moritz
14:33 Uhr
4 min.
Sondersitzung im Unionsstreit über Israel-Politik
Wie belastet ist jetzt das Verhältnis der beiden Regierungen? (Archivbild)
In der Union gibt es offene Kritik an der schwarz-roten Bundesregierung und dem Rüstungsembargo gegen Israel. Jetzt wurde eine klärende Sitzung anberaumt.
14:29 Uhr
3 min.
Entspannung im Streit mit Barça: Ter Stegen wieder Kapitän
Marc-André ter Stegen hat nach seiner Rückenoperation faktisch den Weg für den Einsatz seines Konkurrenten Joan García beim FC Barcelona freigemacht.
Erst meldet sich Marc-André ter Stegen im Streit mit dem FC Barcelona zu Wort. Kurz danach legen der 33-Jährige und Barça ihren Zoff bei. Damit könnte auch der Weg für einen Konkurrenten frei sein.
17:25 Uhr
4 min.
Sicherheit am Plauener Postplatz: Steht die „Bürgerpunkt“-Idee des Oberbürgermeisters auf der Kippe?
Im Erdgeschoss des Plauener Landratsamtes soll der „Bürgerpunkt“ eingerichtet werden.
Eigentlich sollte der städtische Finanzausschuss in einer Sondersitzung den Abschluss eines Mietvertrages für geeignete Räume im Plauener Landratsamtes auf den Weg bringen. Doch es kam anders.
Bernd Jubelt
Von Nicole Jähn
8 min.
11:30 Uhr
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
Mehr Artikel