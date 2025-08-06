Diese Nachricht überrascht: Warum das Stadtfest „Plauener Herbst“ diesmal schon im August über die Bühne geht

In gut zwei Wochen verwandelt sich die Plauener Innenstadt in ein großes Festgelände. Die Initiative Plauen lädt diesmal früher als sonst zur Herbst-Sause ein - möglicherweise keine einmalige Sache.

Braucht das traditionelle Stadtfest „Plauener Herbst“ einen neuen Namen? Bereits in rund zwei Wochen, und damit noch im Sommermonat August, wird die 29. Auflage in der Innenstadt über die Bühne gehen. So früh wie nie zuvor. Drei Tage, vom 22. bis 24. August, soll bei guter Musik und Veranstaltungen für Jung und Alt im Stadtzentrum wieder...