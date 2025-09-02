Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Diese Vogtländerin ist beruflich mit einem 40-Tonner unterwegs: Celines Opa fährt immer mit

Celine an ihrem 40-Tonner.
Celine an ihrem 40-Tonner. Bild: Simone Zeh
Plauen
Diese Vogtländerin ist beruflich mit einem 40-Tonner unterwegs: Celines Opa fährt immer mit
Von Simone Zeh
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Celine Buschbeck ist Truckfahrerin, behauptet sich in einer Männer-Domäne. Drei Dinge dürfen in ihrem Lkw auf keinen Fall fehlen.

Selbstbewusstsein strahlt die 28-jährige Celine Buschbeck aus. Sie fährt für eine vogtländische Firma Lkw – und behauptet sie sich so in einer Männerdomäne. Zum Truckertreffen in Schilbach bei Tanna (Ostthüringen) kamen jetzt etwa 130 Trucks zusammen. Celine Buschbeck und ihr Lkw gehörten dazu. Auch aus der Schweiz, Ungarn und Schweden...
