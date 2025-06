Diese vogtländischen Azubis sind Feuer und Flamme für die Gastronomie

Ein Lehrlingsabend im Best Western Hotel Plauen zeigte, welche Leidenschaft junge Menschen für die Gastronomie mitbringen. Warum diese Azubis für ihre Ausbildung brennen.

Junge Menschen, die für die Gastronomie brennen, sind selten geworden. Doch es gibt sie. Andreas Wolf aus Zwickau ist einer von ihnen. Er ist 25 Jahre alt und Azubi im Best Western Hotel in Plauen. Er befindet sich in der Ausbildung zum Restaurantfachmann und ist der älteste Lehrling des Hauses.