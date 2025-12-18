Diese Weihnachtsmärkte locken im Vogtland am vierten Adventswochenende: Wo vier Schlösser und ein Fachwerkhof besondere Kulisse bieten

Würzwein, Oblaten, Baumstriezel und „gezupfte Sau“ stehen auf der Speisekarte der „Historischen Schlossweihnacht“ Oelsnitz. In Plauen sind am Sonntag Geschäfte geöffnet. Reichenbach feiert Sternenweihnacht. Eine Auswahl aus den Angeboten.

Oelsnitz: Oelsnitz steht im Zeichen der „Historischen Schlossweihnacht“ auf Schloss Voigtsberg. Sie lädt am Samstag und Sonntag ab 11 Uhr ein. Mit dem Zapfenstreich ist am Samstag gegen 21 Uhr, am Sonntag um 20 Uhr zu rechnen. Die Voigtsberger Museen haben an beiden Tagen bis 19 Uhr zu ermäßigten Eintrittspreisen geöffnet. Besucher erleben...