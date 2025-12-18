MENÜ
  • Diese Weihnachtsmärkte locken im Vogtland am vierten Adventswochenende: Wo vier Schlösser und ein Fachwerkhof besondere Kulisse bieten

So stimmungsvoll geht es zur Historischen Schlossweihnacht auf Schloss Voigtsberg zu. Die Aufnahme stammt von 2022.
So stimmungsvoll geht es zur Historischen Schlossweihnacht auf Schloss Voigtsberg zu. Die Aufnahme stammt von 2022. Bild: Sebastian Theilig
Das haut den Weihnachtsmann vom Rentier-Schlitten: In Plauen ist am vierten Advent nochmal verkaufsoffener Sonntag.
Das haut den Weihnachtsmann vom Rentier-Schlitten: In Plauen ist am vierten Advent nochmal verkaufsoffener Sonntag. Bild: Uwe Selbmann
Ein Sternen-Fotopunkt lockte im Vorjahr Claudia Schlenther an den Postplatz.
Ein Sternen-Fotopunkt lockte im Vorjahr Claudia Schlenther an den Postplatz. Bild: Gerd Betka/Archiv
Plauen
Diese Weihnachtsmärkte locken im Vogtland am vierten Adventswochenende: Wo vier Schlösser und ein Fachwerkhof besondere Kulisse bieten
Redakteur
Von Uwe Selbmann
Würzwein, Oblaten, Baumstriezel und „gezupfte Sau“ stehen auf der Speisekarte der „Historischen Schlossweihnacht“ Oelsnitz. In Plauen sind am Sonntag Geschäfte geöffnet. Reichenbach feiert Sternenweihnacht. Eine Auswahl aus den Angeboten.

Oelsnitz: Oelsnitz steht im Zeichen der „Historischen Schlossweihnacht" auf Schloss Voigtsberg. Sie lädt am Samstag und Sonntag ab 11 Uhr ein. Mit dem Zapfenstreich ist am Samstag gegen 21 Uhr, am Sonntag um 20 Uhr zu rechnen. Die Voigtsberger Museen haben an beiden Tagen bis 19 Uhr zu ermäßigten Eintrittspreisen geöffnet. Besucher erleben...
