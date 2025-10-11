Dieser Plauener war schon bei mehr als 100 Depeche Mode-Konzerten: „Zu DDR-Zeiten habe ich nicht geglaubt, die Jungs jemals live zu erleben“

Plauen
Die Liebe zur britischen Synthie-Pop-Band keimte bei Carsten Zerbaum schon 1984 auf. Sie ist bis heute geblieben. Als DJ veranstaltet er regelmäßig Depeche Mode-Partys. So auch am Samstag – gleich sieben Stunden lang.
Es ist der Soundtrack seines Lebens. Wie keine andere Band hat ihn Depeche Mode geflasht. Als DJ lockte der Plauener Carsten Zerbaum die Fangemeinde 1996 zu seiner ersten Depeche-Mode-Party in den Jugendclub Seehaus. Was im legendären „Frosch“ begann, zieht sich wie ein roter Faden bis in die Gegenwart.
