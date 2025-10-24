Dieses Haus ist der Stadt Plauen 625.000 Euro wert

Plauen
Die Kommune kauft ein knapp 2800 Quadratmeter großes Grundstück mit Wohnhaus im Stadtteil Oberlosa. Der ermittelte Verkehrswert liegt deutlich niedriger als der Kaufpreis.
Finanziell ist die Stadt Plauen nicht auf Rosen gebettet. Im Finanzausschuss verkündete Kämmerin Peggy Hein, dass Plauens Finanzpolster schrumpft. „Die Liquidität schmilzt erheblich“, erklärte Hein wörtlich.
