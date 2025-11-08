Digitaler Fahrzeugschein auch im Vogtlandkreis erhältlich: Wie geht’s?

Der digitale Fahrzeugschein ist die elektronische Version der Zulassungsbescheinigung fürs Kfz. Ab sofort können auch Bewohner des Vogtlandkreises die neue App auf dem Smartphone nutzen.

Der digitale Fahrzeugschein ist da: Mit der neuen bundesweiten App-Lösung können Fahrzeughalter ihre Zulassungsbescheinigung bequem auf dem Smartphone hinterlegen. Auch Bürger im Vogtlandkreis profitieren von dieser modernen, sicheren und einfach zu handhabenden Möglichkeit, teilte am Freitag das Landratsamt mit. Der digitale Fahrzeugschein ist da: Mit der neuen bundesweiten App-Lösung können Fahrzeughalter ihre Zulassungsbescheinigung bequem auf dem Smartphone hinterlegen. Auch Bürger im Vogtlandkreis profitieren von dieser modernen, sicheren und einfach zu handhabenden Möglichkeit, teilte am Freitag das Landratsamt mit.