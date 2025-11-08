Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Digitaler Fahrzeugschein auch im Vogtlandkreis erhältlich: Wie geht's?

Der Download ist ziemlich einfach - man braucht nur sein Kennzeichen und einen elektronischen Personalausweis.
Der Download ist ziemlich einfach - man braucht nur sein Kennzeichen und einen elektronischen Personalausweis.
Plauen
Digitaler Fahrzeugschein auch im Vogtlandkreis erhältlich: Wie geht's?
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Der digitale Fahrzeugschein ist die elektronische Version der Zulassungsbescheinigung fürs Kfz. Ab sofort können auch Bewohner des Vogtlandkreises die neue App auf dem Smartphone nutzen.

Der digitale Fahrzeugschein ist da: Mit der neuen bundesweiten App-Lösung können Fahrzeughalter ihre Zulassungsbescheinigung bequem auf dem Smartphone hinterlegen. Auch Bürger im Vogtlandkreis profitieren von dieser modernen, sicheren und einfach zu handhabenden Möglichkeit, teilte am Freitag das Landratsamt mit.
