Diskussion vor dem Saisonstart: Sollte die Plauener Eisbahn in den Stadtpark umziehen?

Plauen
Die Plauener Eisbahnsaison wird in diesem Jahr deutlich über die Weihnachtszeit hinaus gehen. Wäre da nicht ein Umzug denkbar? Was die Stadtverwaltung dazu sagt.
Nur noch reichlich eine Woche ist es bis zum Beginn der diesjährigen Eislaufsaison in der Plauener Innenstadt. Am 24. November wird die Eisbahn auf dem Topfmarkt eröffnet. Beim VFC Plauen als Betreiber laufen die Vorbereitungen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.