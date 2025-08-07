Doch keine Labubus für Plauen: Warum dieser Ladeninhaber die Lieferung vorerst wieder abbestellt hat

Die kleinen Plüschmonster eines chinesischen Herstellers sind der Hype des Sommers. Auch in Plauen wartet man auf Lieferungen der Original-Figuren. Warum das noch lange dauern kann.

In Plauen mangelt es an etwas: Labubus. Manche können den Trend nicht nachvollziehen, andere würden sehr viel Geld dafür ausgeben. Labubus sind kleine Plüschtiere, mit Hasenohren und markantem Grinsegesicht. Sie werden als hässlich und niedlich zugleich beschrieben. Influencer und Stars tragen sie als modisches Statement am Outfit und machten...