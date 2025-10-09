Dramatische Entwicklung: Steigende Kosten bei sinkenden Steuereinnahmen fressen Plauens Finanzpolster auf

Plauen
Stadtkämmerin Peggy Hein schlägt Alarm: In ihrem Bericht zur Haushaltslage der Stadt zeichnet sie ein düsteres Bild. Im Rathaus wird bereits an einem Sparkonzept gearbeitet.
Es sind keine guten Nachrichten, die Plauens Kämmerin Peggy Hein in der jüngsten Sitzung des städtischen Finanzausschusses überbringen musste. Im Vorfeld der nächsten Stadtratssitzung im Oktober hatte sie eine Zwischenbilanz zur finanziellen Situation der Stadt in diesem Jahr gezogen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.