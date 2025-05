Drei Fahrzeuge bei Kollision in Plauen beschädigt

Bei der Ausfahrt aus einem Grundstück war es zu einem Zusammenstoß gekommen. Es entstand hoher Sachschaden.

Hoher Sachschaden ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Plauen entstanden. Wie die Polizei am Montag berichtete, hatte sich der Unfall kurz vor 11 Uhr beim Ausfahren aus einem Grundstück ereignet. Unfallverursacher war ein 37-Jähriger, der mit seinem Nissan vom Grundstück auf die Liebknechtstraße fuhr. Dabei stieß er mit dem Seat eines...