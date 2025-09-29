Drei Männer rufen in Plauen verfassungsfeindliche Parolen

Die Polizei hält die Gruppe an. Einer der Männer dreht nochmal auf.

Die Polizei hat am Freitag, 26. September, in Plauen eine Gruppe junger Männer gestoppt. Die Männer hatten gegen 21 Uhr verfassungsfeindliche Parolen gerufen, wurde am Montag aus der Polizeidirektion Zwickau berichtet. Nach Angaben der Polizei waren die Männer im Bereich des Postplatzes unterwegs und riefen mehrfach Verfassungsfeindliches in...