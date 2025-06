Drei Tage Sause und sechs Straftaten: So fällt die Polizei-Bilanz nach dem Spitzenfest in Plauen aus

Die Polizei sicherte das Spitzenfest mit einer großen Anzahl an Einsatzkräften ab. Welche Einsätze es gab und wie die Bilanz ausfällt.

Sechs Straftaten und zwei Ordnungswidrigkeiten. Das ist die Einsatzbilanz der zuständigen Polizei nach drei Tagen Spitzenfest-Sause in Plauen. Wie Polizeisprecher Enrico Liebold auf Nachfrage der „Freien Presse“ am Montagvormittag mitteilte, habe es im Festgetümmel oder am Rande der Veranstaltung keine gewaltsamen Auseinandersetzungen unter...