  • Drogen, Glücksspiel und der Griff zur Flasche: Wie die Stadt Plauen besser vorbeugen will

Alkoholsucht kann schon im Jugendalter beginnen. Unter anderem hier will das neue Suchtpräventionsprogramm der Stadt Plauen ansetzen.
Bild: Silas Stein/dpa
Alkoholsucht kann schon im Jugendalter beginnen. Unter anderem hier will das neue Suchtpräventionsprogramm der Stadt Plauen ansetzen.
Alkoholsucht kann schon im Jugendalter beginnen. Unter anderem hier will das neue Suchtpräventionsprogramm der Stadt Plauen ansetzen. Bild: Silas Stein/dpa
Plauen
Drogen, Glücksspiel und der Griff zur Flasche: Wie die Stadt Plauen besser vorbeugen will
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Sozialbürgermeister Tobias Kämpf sagte bei Amtsantritt, auch in die dunklen Ecken der Stadt zu schauen. Nun will Plauen bei der Suchtprävention nachschärfen. Wie sieht die Strategie aus?

Alkohol- und Drogensucht sind die bekanntesten Suchtkrankheiten. Aber auch Glücksspiel, Medienkonsum und Medikamentenmissbrauch können schnell zum Problem werden. Laut des jüngsten sächsischen Suchtberichtes haben 15 Prozent aller Sachsen „erhebliche suchtbezogene Problemlagen“. Die Dunkelziffer dürfte wesentlich höher liegen, da nur...
