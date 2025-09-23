Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Dunkles Kapitel: Zwei 15-Jährige aus Plauen wollen über Heimerziehung in der DDR forschen

Die Zehntklässler Toni Dietz (links) und Yannik Schmidt recherchieren derzeit für ihre Facharbeit in Geschichte.
Die Zehntklässler Toni Dietz (links) und Yannik Schmidt recherchieren derzeit für ihre Facharbeit in Geschichte.
Plauen
Dunkles Kapitel: Zwei 15-Jährige aus Plauen wollen über Heimerziehung in der DDR forschen
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die beiden Zehntklässler Toni und Yannik wollen ein spannendes Rechercheprojekt anpacken. Besonders interessiert sind sie an einem regionalen Kinderheim, das früher in Kleinfriesen stand. Jetzt suchen sie Zeitzeugen.

Sie haben eine behütete Jugend, wachsen in intakten Familien auf. Und dennoch interessieren sich die beiden Plauener Schüler Toni Dietz und sein Kumpel Yannik Schmidt brennend für ein Thema, das alles andere als ein trautes Heim beschreibt: Die 15-Jährigen forschen zum ehemaligen Kinderheim „Walter Hedler“ in Kleinfriesen. Wie sind sie auf...
