Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sarah Stamboltsyan aus Reichenbach.
Sarah Stamboltsyan aus Reichenbach. Bild: Simone Zeh
Sarah Stamboltsyan aus Reichenbach.
Sarah Stamboltsyan aus Reichenbach. Bild: Simone Zeh
Plauen
Duo Calliope musiziert im Schloss Leubnitz
Von Simone Zeh
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Weißen Saal des Schlosses Leubnitz klingt es am Sonntag wieder. Wer zu Gast ist und worauf sich Besucher freuen können.

Am Sonntag, 9. November, gastiert um 16 Uhr das Calliope Duo im Weißen Saal des Schlosses Leubnitz. Das Konzert steht unter dem Motto „Mit Phantasie und Tanz um die Welt“. Als Namenspatronin haben Sarah und Artashes Stamboltsyan, beide sind armenischer Herkunft, die griechische Muse Calliope gewählt – die Muse der epischen Dichtung und des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.10.2025
1 min.
Konzert im Vogtland: Tschechische Romanze im Schloss Leubnitz
Drei Ausnahmetalente aus Tschechien geben am Samstag ein Gastspiel: Das Trio Kratochvil will die Zuhörer verführen.
Simone Zeh
12:36 Uhr
4 min.
Handchirurg Martin Gajdoš startet in der Kleinstadt Werdau: Ambulante OPs auf Klinikniveau
Handchirurg Martin Gajdoš verstärkt als angestellter Facharzt die Werdauer Praxis. Damit wird das ambulante OP-Angebot erweitert – vor allem an Hand, Handgelenk, Fuß und Sprunggelenk.
Gekonnte Schnitte, kurze Wege, neue Möglichkeiten: In der Pleißestadt verschwimmen die Grenzen zwischen Klinik und Praxis – auch dank des gebürtigen Slowaken, der zudem als Notarzt im Einsatz ist.
Jochen Walther
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
04.09.2025
1 min.
Leubnitzer Konzerte: Spanischer Pianist im Schloss zu Gast
Die Konzertreihe „Leubnitzer Konzerte“ im Schloss der Rosenbach-Gemeinde geht weiter.
In der Reihe der Leubnitzer Konzerte im Weißen Saal des Schlosses steht das nächste bevor. Aufgeführt wird auch ein weltbekanntes Werk der Klavierliteratur.
Simone Zeh
12:35 Uhr
4 min.
Nachruf auf Gunnar Götzel: Ein Leben für die Jugendarbeit im Vogtland
Gunnar Götzel ist im Alter von 74 Jahren gestorben.
Der Tod von Gunnar Götzel bewegt Christen im Vogtland. Als Jugendwart im Kirchenbezirk Auerbach hat der Klingenthaler mehr als drei Jahrzehnte gewirkt und große Spuren hinterlassen.
Tino Beyer
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
Mehr Artikel