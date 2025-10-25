Durcheinander im Parkhaus der Plauener Stadt-Galerie: Warum die Schranke am Samstag zeitweise unten blieb

Plauen
Am Samstagnachmittag konnten Kunden mit ihren Autos das Parkhaus der Stadt-Galerie für einige Zeit nicht verlassen. Der Centermanager nennt die Gründe.
Kein Vor und kein Zurück: Die Schranke des Parkhauses der Plauener Stadt-Galerie versagte am Samstag zeitweise ihren Dienst. Kunden konnten mit ihren Fahrzeugen das Parkhaus nicht verlassen, es staute sich an den Ausfahrten. Fünf bis zehn Minuten – so lange blieb die Schranke nach Schätzung von Centermanager Mirko unten. Was war der Grund?...
