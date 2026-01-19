MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Einbrecher sind in einen Keller in Plauen eingedrungen.
Einbrecher sind in einen Keller in Plauen eingedrungen. Bild: Symbolbild: Silas Stein/dpa
Einbrecher sind in einen Keller in Plauen eingedrungen.
Einbrecher sind in einen Keller in Plauen eingedrungen. Bild: Symbolbild: Silas Stein/dpa
Plauen
E-Bike aus Keller in Plauen gestohlen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 1600 Euro. Worum die Polizei nun bittet.

Einbrecher haben in Plauen ein E-Bike aus einem Keller gestohlen, berichtete die Polizei. Die Tat geschah zwischen dem 11. Januar, 17 Uhr, und dem 18. Januar, 20 Uhr. Die Täter verschafften sich Zugang zum Keller eines Mehrfamilienhauses an der Ziegelstraße. Dort brachen sie dann eines der Abteile auf. Aus dem aufgebrochenen Kellerabteil stahlen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.12.2025
2 min.
Einbrüche in Mehrfamilienhäuser in Plauen: Hochwertige E-Bikes gestohlen
Unbekannte sind in der Plauener Gartenstraße in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen.
In Plauen sind in den vergangenen Tagen E-Bikes aus Mehrfamilienhäusern gestohlen worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.
Florian Wunderlich
08.01.2026
1 min.
E-Bike und Schuhe aus Kellern in Bad Elster gestohlen
In Bad Elster wurde in mehrere Keller eingebrochen.
Diebe drangen in zwei Wohnhäuser ein. Was dazu bekannt ist.
Lutz Kirchner
18.01.2026
2 min.
Erfahrene Ärztin verstärkt Gesundheitszentrum im Erzgebirge – Neue Sprechstunde startet bald
Dr. Anne Tippmer übernimmt eine neue hausärztliche Sprechstunde.
Das KfH-Gesundheitszentrum Aue erweitert sein Angebot für eine bessere hausärztliche Versorgung. Eine Fachärztin für Innere Medizin bietet eine neue Sprechstunde an. Was bedeutet das für Patienten?
Holk Dohle
18.01.2026
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
17:40 Uhr
1 min.
Kegeln: VfB Eintracht Fraureuth bringt sein Leistungsvermögen nicht auf die Bahn
Zu wenige Kegel für einen Heimsieg fielen am Samstag beim VfB Eintracht Fraureuth.
Gegen den Deutschen Meister waren die Westsachsen am Samstag nicht chancenlos, doch nur zwei Spieler aus dem Kader konnten überzeugen.
Anika Zimny
Von Julia Czaja
2 min.
17:45 Uhr
2 min.
Zwei Standorte, ein Team: Ist dies das Erfolgsgeheimnis für ländliche Gaststätten?
Meinung
Redakteur
Anja Lammers betreibt ein ungewöhnliches Gastro-Konzept.
Während Städte von kulinarischer Vielfalt profitieren, drohen ländliche Gegenden gastronomisch zu veröden. Das Konzept der Familie Lammers zeigt, dass es anders geht. Ein Kommentar von Julia Czaja.
Julia Czaja
Mehr Artikel