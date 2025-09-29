Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • E-Mail-Panne im Vogtland: Warum die Klage des Freistaats wochenlang unentdeckt blieb

Saal im Oberverwaltungsgericht: Die Klageschrift für den Plauener E-Mail-Server war zu groß.
Saal im Oberverwaltungsgericht: Die Klageschrift für den Plauener E-Mail-Server war zu groß. Bild: Arno Burgi/dpa
Plauen
E-Mail-Panne im Vogtland: Warum die Klage des Freistaats wochenlang unentdeckt blieb
Von Swen Uhlig und Jonas Patzwaldt
Wochenlang hat die Stadtverwaltung dementiert, dass ihr eine Klage des Freistaats wegen der Verkehrssituation in Oberlosa vorliegt. Jetzt räumt das Stadtoberhaupt ein: Es gab ein Problem im EDV-System.

Noch Anfang September hatte sich Peter Kober ratlos gezeigt. Der Richter am Sächsischen Oberverwaltungsgericht in Bautzen sah sich damals mit dem Umstand konfrontiert, dass sein Haus der Stadt Plauen eine Klageschrift zugestellt hat, von der die Plauener Rathaus-Verantwortlichen sagten, sie sei nicht eingegangen.
09:01 Uhr
2 min.
IT-System am Flughafen BER könnte bis Sonntag wieder laufen
Fluggästen wird empfohlen, online einzuchecken (Archivbild).
Seit mehr als einer Woche müssen Reisende am Hauptstadtflughafen BER wegen eines Cyberangriffs viel Geduld mitbringen. Jetzt gibt es einen Lichtblick.
09:09 Uhr
1 min.
Stück des neuen Marktplatzes in der Alten Baumwolle wird freigegeben
Die Alte Baumwolle in Flöha wird zum Ortszentrum umgestaltet.
Ein weiterer Abschnitt des Marktplatzes in Flöha wird eröffnet. Dort trifft Geschichte auf Moderne. Was hat es mit dem Wasserlauf auf sich?
Julia Czaja
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
23.09.2025
3 min.
Neuer Versuch für Industriegebiet im Plauener Süden
Diese Fläche zwischen A 72 und Bundesstraße 92 soll zum Industriegebiet werden.
Nachdem ein Gericht vor drei Jahren die Pläne der Stadt Plauen im Ortsteil Oberlosa gestoppt hatte, legt die Verwaltung der Öffentlichkeit nun eine überarbeitete Fassung vor.
Swen Uhlig
Mehr Artikel