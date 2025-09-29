E-Mail-Panne im Vogtland: Warum die Klage des Freistaats wochenlang unentdeckt blieb

Wochenlang hat die Stadtverwaltung dementiert, dass ihr eine Klage des Freistaats wegen der Verkehrssituation in Oberlosa vorliegt. Jetzt räumt das Stadtoberhaupt ein: Es gab ein Problem im EDV-System.

Noch Anfang September hatte sich Peter Kober ratlos gezeigt. Der Richter am Sächsischen Oberverwaltungsgericht in Bautzen sah sich damals mit dem Umstand konfrontiert, dass sein Haus der Stadt Plauen eine Klageschrift zugestellt hat, von der die Plauener Rathaus-Verantwortlichen sagten, sie sei nicht eingegangen.