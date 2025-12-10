MENÜ
Alles bereit für den Start: Florian Finger und Mary-Ann Beger am Eingang des E-Center.
Alles bereit für den Start: Florian Finger und Mary-Ann Beger am Eingang des E-Center.
Alles bereit für den Start: Florian Finger und Mary-Ann Beger am Eingang des E-Center.
Alles bereit für den Start: Florian Finger und Mary-Ann Beger am Eingang des E-Center. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Edeka eröffnet am Donnerstag in Plauen Sachsens modernsten Supermarkt
Redakteur
Von Uwe Selbmann
Das neue E-Center am Plauener Ovalverkehr ist fertig. Was Kunden dort ab Donnerstag erwartet und wo noch Vorsicht geboten ist.

Seit der Freigabe des neuen ovalen Kreisverkehrs an der Martin-Luther-, Lessing- und Reißiger Straße in Plauen läuft der Verkehr dort recht flüssig. Doch ab Donnerstagfrüh ist für Fahrzeugführer zusätzlich zu den Zebrastreifen für Fußgänger vor dem Kreisel Vorsicht geboten: Ab 7 Uhr öffnet Edeka das daneben neu errichtete E-Center....
