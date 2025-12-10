Edeka eröffnet am Donnerstag in Plauen Sachsens modernsten Supermarkt

Das neue E-Center am Plauener Ovalverkehr ist fertig. Was Kunden dort ab Donnerstag erwartet und wo noch Vorsicht geboten ist.

Seit der Freigabe des neuen ovalen Kreisverkehrs an der Martin-Luther-, Lessing- und Reißiger Straße in Plauen läuft der Verkehr dort recht flüssig. Doch ab Donnerstagfrüh ist für Fahrzeugführer zusätzlich zu den Zebrastreifen für Fußgänger vor dem Kreisel Vorsicht geboten: Ab 7 Uhr öffnet Edeka das daneben neu errichtete E-Center....