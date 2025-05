Edeka-Kreisel in Plauen nimmt Gestalt an

Am Neubau-Projekt von Kreisverkehr und Einkaufsmarkt gehen die Arbeiten voran.

Die Großbaustelle am bisherigen Verkehrsknoten Martin-Luther-Straße/Reißiger Straße/Lessingstraße macht Fortschritte: Wo seit Februar unter Vollsperrung ein neuer Edeka-Einkaufsmarkt gebaut wird, nimmt auch der dazugehörige ovale Kreisverkehr Form an. Um den Verkehr an der Kreuzung neu zu ordnen, hatte die Stadtverwaltung die Errichtung...