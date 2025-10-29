Ehemalige Anwältin übernimmt Leitung des Plauener Polizeireviers

Ab November wird das Plauener Revier wieder von einer Frau geführt. Eine 40-jährige Juristin übernimmt das Amt. Der bisherige Leiter wechselt in die Landeshauptstadt.

Im Oktober 2023 hatte Daniel Kurzbach die Leitung des Plauener Polizeireviers übernommen. Er folgte damals auf Antje Reinhold, die ins Innenministerium wechselte. Nun gibt es erneut eine Veränderung an der Spitze der Polizei in Plauen: Mit Dorothee Lotterhos wird erneut eine Frau Chefin von knapp 200 Beamten und Bediensteten des Reviers an der...