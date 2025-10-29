Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Dorothee Lotterhos übernimmt das Polizeirevier Plauen. Daniel Kurzbach geht nach Dresden.
Dorothee Lotterhos übernimmt das Polizeirevier Plauen. Daniel Kurzbach geht nach Dresden.
Plauen
Ehemalige Anwältin übernimmt Leitung des Plauener Polizeireviers
Redakteur
Von Swen Uhlig
Ab November wird das Plauener Revier wieder von einer Frau geführt. Eine 40-jährige Juristin übernimmt das Amt. Der bisherige Leiter wechselt in die Landeshauptstadt.

Im Oktober 2023 hatte Daniel Kurzbach die Leitung des Plauener Polizeireviers übernommen. Er folgte damals auf Antje Reinhold, die ins Innenministerium wechselte. Nun gibt es erneut eine Veränderung an der Spitze der Polizei in Plauen: Mit Dorothee Lotterhos wird erneut eine Frau Chefin von knapp 200 Beamten und Bediensteten des Reviers an der...
