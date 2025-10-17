Ehemaliger Friedhof ist Oase für Spaziergänger: Wieder seltener Baum im Plauener Arboretum gepflanzt

Der Verein der Freunde Plauens kümmert sich darum, dass der Baumpark wächst. Nun steht dort eine Pflanze, die vor 30 Jahren entdeckt wurde.

Mit der Wollemie, einer Pinienart, wurde kürzlich im Arboretum in Preißelpöhl wieder ein neuer seltener Baum gepflanzt. Ullrich Franke (links) und Landschaftsarchitekt Bernhard Weisbach vom Verein der Freunde Plauens gruben dafür ein zwei mal zwei Meter großes Loch und befüllten es mit Humuserde. Der immergrüne Baum kann bis zu 40 Metern...