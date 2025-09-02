Ehrenamtler und Vierbeiner besuchen Plauener Seniorenresidenz – dafür sollen sie nun ausgezeichnet werden

Plauen
Tierische Besucher halten die Bewohner der Seniorenresidenz St. Elisabeth regelmäßig auf Trab. Dahinter steckt ein Projekt, das Ehrenamtliche ins Leben gerufen haben – dafür sollen sie nun belohnt werden.
Wenn Hundepfoten über die Flure der Katholischen Seniorenresidenz St. Elisabeth in Plauen tapsen, dann verändert sich die Stimmung spürbar. Kaum betreten die Hunde den Raum, haben sie die volle Aufmerksamkeit. Hände strecken sich entgegen, es wird gestreichelt und gefüttert. Auch den ein oder anderen Trick haben die Vierbeiner in petto....
