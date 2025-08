Eigentlich ist alles bereit: Warum die Eröffnung eines neuen Cafés im Vogtland dennoch auf wackligen Füßen steht

In der Alten Schule in Altensalz soll am Wochenende erstmals ein Café zum Verweilen einladen. Doch in einem Punkt gibt es noch Ungewissheit.

Am Montag liefen die Vorbereitungen für die geplante Eröffnung des Cafés Alte Schule am Sonntag in Altensalz auf Hochtouren. Der Elektriker schloss den Backofen an. Daniel Hartenstein, technischer Mitarbeiter der Kirchgemeinde, putzte unter anderem die Fenster. Am Dienstag traf sich das Organisationsteam unter Leitung von Franz Kirchner. Da das... Am Montag liefen die Vorbereitungen für die geplante Eröffnung des Cafés Alte Schule am Sonntag in Altensalz auf Hochtouren. Der Elektriker schloss den Backofen an. Daniel Hartenstein, technischer Mitarbeiter der Kirchgemeinde, putzte unter anderem die Fenster. Am Dienstag traf sich das Organisationsteam unter Leitung von Franz Kirchner. Da das...