Ein Dorf in Feierlaune und Zweitakt-Fieber: So war das 28. SR 2-Treffen in Kürbitz im Jubiläumsjahr

Für Fans des kultigen Zweirads ist die Traditionsrundfahrt im Vogtland ein Muss. Anlässlich des 800-jährigen Dorfjubiläums sattelte auch der Ministerpräsident auf das Zweitakt-Gefährt auf.

Einmal im Jahr liegt dieser besondere Dunst über dem 600-Seelen-Dorf im Vogtland: Dann wird ganz Kürbitz zur Boxengasse für das jährliche SR 2-Treffen. Zwischen sämtlichen Variationen des Kultmopeds - von Sonderlackierung über E-Motor, Komplettumbau oder Original - wird bewundert, gefachsimpelt und vor allem gemeinsam gefeiert. Die 28.... Einmal im Jahr liegt dieser besondere Dunst über dem 600-Seelen-Dorf im Vogtland: Dann wird ganz Kürbitz zur Boxengasse für das jährliche SR 2-Treffen. Zwischen sämtlichen Variationen des Kultmopeds - von Sonderlackierung über E-Motor, Komplettumbau oder Original - wird bewundert, gefachsimpelt und vor allem gemeinsam gefeiert. Die 28....