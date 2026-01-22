MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Ein Mistkäfer entdeckt die Welt und die Musik – am 25. und 26. Januar im Vogtlandtheater

Bild: André Leischner; Illustration: John Joachim
Bild: André Leischner; Illustration: John Joachim
Plauen
Ein Mistkäfer entdeckt die Welt und die Musik – am 25. und 26. Januar im Vogtlandtheater
Von FP
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das 2. Kinderkonzert „Der Mistkäfer“ läuft im Vogtlandtheater als Märchen mit Musik. Worauf sich die kleinen und großen Besucher freuen dürfen.

Das 2. Kinderkonzert „Der Mistkäfer“ ist am 25. und 26. Januar im Vogtlandtheater als Märchen mit Musik nach einer Geschichte von Hans Christian Andersen zu erleben. Geeignet ist die Aufführung für Kinder ab vier Jahren. Der Mistkäfer aus dem kaiserlichen Reitstall hält sich für einzigartig und ehrenhaft. Als nur das Pferd goldene Hufe...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.01.2026
3 min.
Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.
Beate Kindt-Matuschek
08.01.2026
1 min.
La Bohème am Vogtlandtheater Plauen: Ein Meisterwerk über Liebe, Leben und Verlust
Die Oper von Giacomo Puccini hat am 10. Januar Premiere. Worauf sich das Publikum freuen darf.
FP
22.01.2026
4 min.
„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.
Annegret Riedel
20:09 Uhr
2 min.
Selenskyj kündigt weitere Ukraine-Gespräche für Samstag an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ersten direkten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien seit langem als wichtig bezeichnet.
Die ersten direkten Gesprächen zwischen Ukrainern und Russland seit Langem laufen nun unter US-Vermittlung in Abu Dhabi. Präsident Selenskyj sagt, was er davon erwartet.
11:00 Uhr
4 min.
Bekannter TV-Moderator und Aprés-Ski-Party im Vogtland: Das ist am Wochenende los
Ramon Purfürst (links) und Louis Weiß lassen zur Après-Ski-Party im Brockauer Bürgerhaus den wilden Hirsch los.
Hüttengaudi erwartet die Vogtländer bei einer Aprés-Ski-Party in Netzschkau. In Plauen gastiert ein bekannter MDR-Moderator. Diese und weitere Ausflugstipps für das Wochenende im Vogtland.
Florian Wunderlich
20:20 Uhr
2 min.
Prinz Harry fordert von Trump Respekt für Nato-Verbündete
Der britische Prinz Harry verlangt Respekt für die Opfer der Nato-Verbündeten im Afghanistan-Einsatz. (Archivfoto)
Der US-Präsident löst mit geringschätzigen Äußerungen über den Beitrag anderer Nato-Staaten Ärger bei Verbündeten aus. Der wohl berühmteste Afghanistan-Veteran will das nicht auf sich sitzen lassen.
Mehr Artikel