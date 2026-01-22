Ein Mistkäfer entdeckt die Welt und die Musik – am 25. und 26. Januar im Vogtlandtheater

Plauen
Das 2. Kinderkonzert „Der Mistkäfer“ läuft im Vogtlandtheater als Märchen mit Musik. Worauf sich die kleinen und großen Besucher freuen dürfen.
Das 2. Kinderkonzert „Der Mistkäfer“ ist am 25. und 26. Januar im Vogtlandtheater als Märchen mit Musik nach einer Geschichte von Hans Christian Andersen zu erleben. Geeignet ist die Aufführung für Kinder ab vier Jahren. Der Mistkäfer aus dem kaiserlichen Reitstall hält sich für einzigartig und ehrenhaft. Als nur das Pferd goldene Hufe...
