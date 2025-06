Ein Paradies für Insekten: Blühende Getreidefelder am Plauener Stadtrand

Wo Mohn und Kornblumen wachsen, ist die Welt noch in Ordnung, heißt es. In Plauen lässt sich dieses Farbenmeer derzeit entdecken.

Ein Augenschmaus: Getreidefelder in den schönsten Farben bezaubern derzeit Spaziergänger am Plauener Stadtrand. Denn unter das Getreide haben sich unter anderem leuchtend roter Mohn und blaue Kornblumen gemischt - aus der Ferne ein schönes Farbenmeer, das sich im Wind wiegt. Und am Horizont thront der Bärensteinturm - der bei Besuchern...