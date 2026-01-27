Ein Plauener mit Leib und Seele: Stadtplakettenträger Walter G. Tümpner ist gestorben

Der bekannte Vogtländer wurde 96 Jahre alt. Bis ins hohe Alter blieb er aktiv in und für „seine“ Stadt.

Walter G. Tümpner ist tot. Der Plauener starb am Montag im Alter von 96 Jahren. Darüber informierte die Stadtverwaltung. „Mit Walter G. Tümpner verlieren wir, verliert die Stadt einen großen Plauen-Unterstützer, der seine Stadt liebte und sie bis in seine zwischenzeitliche Wahlheimat Düsseldorf bekannt machte. Der Verlust trifft mich auch...