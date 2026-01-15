Ein Typ, der Lieder singt: Bernd Begemann gastiert am Freitag im Malzhaus Plauen

Bernd Begemann ist eine Legende, ob er will oder nicht. Am Freitagabend ist er im Vogtland zu Gast.

Am Freitag, 20 Uhr, tritt der Sänger, Gitarrist und Entertainer Bernd Begemann im Plauener Malzhaus auf. Seit den 1980ern veröffentlicht er Musik, beeinflusst Generationen und schafft es immer wieder, kluge Texte, schrägen Humor und echte Gefühle in einen Song zu packen – oft gleichzeitig, heißt es zur Ankündigung. Zu hören sind auch...