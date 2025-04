Einbrecher dringen bei Firma in Plauen ein

Der Beutezug war am Montagmorgen bekannt geworden. Details teilte die Polizei am Dienstag mit.

Einbrecher haben übers Wochenende an der Friedensstraße in Plauen ihr Unwesen getrieben. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem dortigen mehrstöckigen Gewerbegebäude. Nähere Ortsangaben wurden nicht gemacht. Im Gebäude hebelten die Einbrecher mehrere Türen auf und durchsuchten die...