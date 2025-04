Einbrecher nehmen aus Plauener Wohnung Goldmünzen mit

Der Beutezug hatte sich am Dienstagvormittag ereignet. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Wohnungseinbruch beschäftigt derzeit die Polizei in Plauen. Dieser geschah am Dienstag in der Bahnhofsvorstadt. Wie die Polizei berichtete, waren Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Luisenstraße eingebrochen. Die Täter entwendeten mehrere Goldmünzen im Wert von rund 1000 Euro. Zudem entstand an der Wohnungstür ein...