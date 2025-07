Einbrecher schläft nach Beutezug in Plauener Geschäft ein

Die Polizei beendete in der Nacht zum Montag die ungewöhnliche Übernachtung in der Altstadt.

Für die Polizei in Plauen hat es in der Nacht zum Montag einen nicht alltäglichen Einsatz in der Innenstadt gegeben. Sie wurde gegen 4.30 Uhr über einen Einbruch an der Rathausstraße informiert. Der Täter war noch vor Ort, als die Polizisten eintrafen. Der 39-Jährige - ein Deutscher - war gewaltsam in ein Geschäft eingedrungen und...