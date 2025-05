Einbrecher steigen in Plauener Kita ein

Einbrecher haben in Plauen in einem Kindergarten nach Wertgegenständen gesucht. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

In Plauen ist in die Kita „Klinikwichtel“ am Helios-Krankenhaus eingebrochen worden. Wie die Polizei zu dem Fall am Freitagmorgen angab, soll der Einbruch an der Röntgenstraße in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen erfolgt sein, wahrscheinlich nachts. Die Einbrecher durchsuchten alle Räume der Einrichtung nach...