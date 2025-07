Einbrecher versteckt sich am Tatort - Polizei in Plauen stellt ihn

Einen Polizeieinsatz hat es am Donnerstagmorgen in einem Bürogebäude an der Neundorfer Straße gegeben. Die Polizei erlebte eine Überraschung.

Einen Einbruch hat es in einem Bürogebäude an der Neundorfer Straße in Plauen gegeben. Am Donnerstagmorgen wurde die Polizei zum Tatort gerufen. Der zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Tatverdächtige war offenbar über Nacht in das Gebäude gelangt und entwendete mehrere elektrische Geräte. Weiterhin stellten die Mitarbeiter fest, dass von...