Einbruch in Plauener Fitnessstudio - hochwertige Elektrogeräte entwendet

Die Täter kamen in der Nacht zu Samstag - die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in ein Fitnessstudio im Plauener Ortsteil Obere Aue. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten die Täter unter anderem hochwertige Elektrogeräte. Demnach hatten sich die Diebe in der Nacht zu Samstag Zugang zu dem Studio an der Trögerstraße verschafft. Dort entwendeten sie nach bisherigen Erkenntnissen drei...