Einbrüche beschäftigen die Polizei in Plauen

Plauen
Einbrecher waren in den vergangenen Tagen in Plauen und Syratal unterwegs.
Im Polizeirevier Plauen wurden jetzt mehrere Einbrüche angezeigt: In der vergangenen Woche, irgendwann zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag, brachen unbekannte Täter in den Schuppen einer Schule an der Alten Zwoschwitzer Straße im Plauener Ortsteil Syratal ein. Aus dem Inneren stahlen sie eine Kettensäge der Marke Ryobi sowie...
