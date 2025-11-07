Einbrüche im Plauener Parktheater: Die Täter schlagen in zwei aufeinanderfolgenden Nächten zu

Tatort war jedes Mal die Werkstatt des im Stadtpark gelegenen Parktheaters. Vor allem Marken-Werkzeuge wurden entwendet. Die Polizei ermittelt noch und sucht Zeugen.

Das Plauener Parktheater war jetzt gleich zwei Mal das Ziel von Einbrechern. Wie die Polizei am Freitag berichtete, wurde dort in zwei aufeinanderfolgenden Nächten in dieselbe Werkstatt eingebrochen. Den ersten Einbruch hatte es vermutlich in der Nacht zum Mittwoch gegeben. Die noch unbekannten Täter entwendeten aus der Werkstatt einen...