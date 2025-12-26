Einbrüche in Mehrfamilienhäuser in Plauen: Hochwertige E-Bikes gestohlen

In Plauen sind in den vergangenen Tagen E-Bikes aus Mehrfamilienhäusern gestohlen worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

In den zurückliegenden Tagen wurden in Plauen mehrere E-Bikes aus Mehrfamilienhäusern gestohlen. Der erste Fall ereignete sich laut Polizei in der Neundorfer Vorstadt, wo bislang unbekannte Täter in mehrere Kellerabteile eines Hauses eingebrochen sind und dort ein hochwertiges E-Bike mitgehen lassen haben. Wie die Polizei mitteilte, habe sich...