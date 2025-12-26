MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Einbrüche in Mehrfamilienhäuser in Plauen: Hochwertige E-Bikes gestohlen

Unbekannte sind in der Plauener Gartenstraße in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen.
Unbekannte sind in der Plauener Gartenstraße in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Bild: Symbolfoto: Silas Stein/dpa
Unbekannte sind in der Plauener Gartenstraße in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen.
Unbekannte sind in der Plauener Gartenstraße in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Bild: Symbolfoto: Silas Stein/dpa
Update
Plauen
Einbrüche in Mehrfamilienhäuser in Plauen: Hochwertige E-Bikes gestohlen
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Plauen sind in den vergangenen Tagen E-Bikes aus Mehrfamilienhäusern gestohlen worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

In den zurückliegenden Tagen wurden in Plauen mehrere E-Bikes aus Mehrfamilienhäusern gestohlen. Der erste Fall ereignete sich laut Polizei in der Neundorfer Vorstadt, wo bislang unbekannte Täter in mehrere Kellerabteile eines Hauses eingebrochen sind und dort ein hochwertiges E-Bike mitgehen lassen haben. Wie die Polizei mitteilte, habe sich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:00 Uhr
1 min.
Lauter Knall in der Nacht: Wieder ein Automat in Plauen gesprengt
In Plauen ist in der Nacht zum 24. Dezember ein Zigarettenautomat zerstört worden.
Wenige Tage nach der Sprengung eines Fahrkartenautomaten ist in Plauen ein weiteres Gerät zerstört worden. Diesmal war ein Zigarettenautomat das Ziel.
Florian Wunderlich
11.12.2025
1 min.
Ein E-Bike aus Kellerabteil in Zwickau gestohlen
Die Polizei erbittet Hinweise zu einem Diebstahl in Zwickau.
Das Zweirad besitzt einen Wert von etwa 1400 Euro. Worauf die Polizei nun setzt.
Lutz Kirchner
25.12.2025
2 min.
Weihnachtsbaby 2025 in Freiberg: Lasse kurz vor Mitternacht geboren
Lasse ist das Weihnachtsbaby in Freiberg, Alina Lauckner und Felix Karst sind überglücklich.
Im Kreiskrankenhaus Freiberg kam am Heiligabend um 23.25 Uhr Lasse Lauckner zur Welt. Für seine Eltern aus Hainichen ist es das erste Kind – und bereits das 522. Baby des Jahres in der Klinik.
Marcel Schlenkrich, Heike Hubricht
17:00 Uhr
3 min.
BSV Sachsen Zwickau: Welches taktische Mittel im Derby gegen den Thüringer HC zum Erfolgsfaktor werden soll
Co-Trainerin Rita Lakatos (rechts) und Kreisläuferin Victoria Hasselbusch (links) gehen optimistisch ins Derby gegen den Thüringer HC.
Für die Bundesliga-Handballerinnen steht am Samstag das erste Punktspiel seit Mitte November an. Was die Gastgeberinnen optimistisch stimmt und mit welchem kurzfristigen Transfer der Gast aufwartet.
Anika Zimny, Monty Gräßler
17:02 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 26.12.2025
 13 Bilder
Kleine Eisstrukturen haben sich nach zwei sehr kalten Nächten am Ufer der Talsperre Spremberg gebildet.
25.12.2025
2 min.
City-Bahn im Chemnitzer Hauptbahnhof entgleist
Bei einer Rangierfahrt im Chemnitzer Hauptbahnhof ist eine City-Bahn entgleist.
Heiligabend rückte das THW aus, um bei einer entgleisten City-Bahn in Chemnitz zu helfen. Der Einsatz ging lange, eine Gefahr bestand aber nicht.
Denise Märkisch
Mehr Artikel