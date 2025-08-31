Eine der schönsten Strecken Deutschlands: Eisenbahn rollt seit 150 Jahren im Vogtland durch das wildromantische Elstertal

Die Strecke zwischen Weischlitz und Gera ging etappenweise in Betrieb. Das in diesem Jahr anstehende Jubiläum gilt aber nicht für die gesamte Verbindung zwischen den beiden Orten.

Die Elstertalbahn im Vogtland macht ihrem Namen in diesem Sommer nun schon seit anderthalb Jahrhunderten alle Ehre. Denn sie hält, was der Name verspricht. Der Zug und der Fluss lassen einander kaum aus den Augen. Im Verlauf der rund 60 Kilometer Eisenbahnstrecke zwischen Weischlitz und Gera überquert die Bahn die Weiße Elster mehr als 20 Mal.