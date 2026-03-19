MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Eine Woche nach Verkehrsunfall in Plauen: Schwer verletzte Seniorin gestorben

Eine in Plauen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzte Frau ist jetzt gestorben.
Eine in Plauen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzte Frau ist jetzt gestorben. Foto: Sven Hoppe/dpa
Eine in Plauen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzte Frau ist jetzt gestorben.
Eine in Plauen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzte Frau ist jetzt gestorben. Foto: Sven Hoppe/dpa
Plauen
Eine Woche nach Verkehrsunfall in Plauen: Schwer verletzte Seniorin gestorben
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die 87-Jährige war beim Überqueren der Martin-Luther-Straße von einem Auto erfasst worden.

Über eine traurige Nachricht hat am Donnerstag die Polizei informiert. Eine 87-jährige Frau, die vor zwei Wochen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt wurde, ist vor wenigen Tagen verstorben. Die Seniorin war am Donnerstag, 5. März, beim Überqueren der Martin-Luther-Straße, kurz nach der Kreuzung zur Jößnitzer Straße, von einem Auto...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:30 Uhr
4 min.
Nach Schließung von WMF-Filiale in Freiberg: Droht neuer Leerstand in der Silberstadt?
Als Freibergs Citymanagerin hat Nicole Schimpke viel Arbeit. Stadtentwicklung, so sagt sie, braucht Zeit.
Nicole Schimpke ist die Citymanagerin in Freiberg. Ladenschließungen gefallen ihr ebenso wenig wie den Kunden. Doch sieht sie vor allem positive Entwicklungen. Und an Ideen mangelt es nicht.
Wieland Josch
06.03.2026
1 min.
87-jährige Fußgängerin in Plauen von Auto erfasst und schwer verletzt
Bei einem Unfall in Plauen wurde am Donnerstag eine Seniorin schwer verletzt.
Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstagmittag auf der Martin-Luther-Straße ereignet. Was bislang bekannt ist.
Bernd Jubelt
14.03.2026
1 min.
Kollision an Kreuzung in Plauen
Die Polizei in Plauen musste einen Unfall an der Reißiger Straße aufnehmen.
Bei einem Unfall missachtete eine 46-jährige Frau die Vorfahrt. Ihr Wagen stieß mit einem anderen Auto zusammen, eine Frau wurde verletzt.
Swen Uhlig
16:30 Uhr
1 min.
Wasserball: Für SVV Plauen zählt ein überzeugendes Auftreten
SVV-Trainer Robin Seemann (rechts) gibt die Marschrichtung vor.
Im abschließenden Vorrundenmatch der 2. Bundesliga haben die Vogtländer am Samstag Heimrecht. Je nach Abschneiden steht danach der Playoff-Gegner fest.
Sascha Wolf
13:23 Uhr
6 min.
Mutter stillt Kinder fast zu Tode
Die Eltern stehen wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen vor Gericht. Ihre Kinder sind heute schwerbehindert. Der Vater sagt: „Die Schuld liegt klar bei uns. Ich kann nicht in Worte fassen, was passiert ist.“
Eine junge Mutter aus Westsachsen ernährt sich vegan. Ihre Zwillinge bekommen 13 Monate lang nur Muttermilch, bis sie nur noch Haut und Knochen sind. Mit ihrem Weltbild und ihrem Glauben an einen angeblichen Wunderheiler bringen die Eltern ihre Söhne fast um.
Manuela Müller
06:21 Uhr
2 min.
Überlandverbindung von Chemnitz über Freiberg nach Dresden: Monatelange Vollsperrung
Die B 173 zwischen Niederschöna und Naundorf wird für mehrere Monate voll gesperrt.
Die B 173 wird für mehrere Monate zwischen Naundorf und Niederschöna nicht befahrbar sein. Grund dafür sind umfangreiche Straßenbauarbeiten.
Wieland Josch
Mehr Artikel