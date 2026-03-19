Eine Woche nach Verkehrsunfall in Plauen: Schwer verletzte Seniorin gestorben

Die 87-Jährige war beim Überqueren der Martin-Luther-Straße von einem Auto erfasst worden.

Über eine traurige Nachricht hat am Donnerstag die Polizei informiert. Eine 87-jährige Frau, die vor zwei Wochen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt wurde, ist vor wenigen Tagen verstorben. Die Seniorin war am Donnerstag, 5. März, beim Überqueren der Martin-Luther-Straße, kurz nach der Kreuzung zur Jößnitzer Straße, von einem Auto...