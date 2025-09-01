Einer der Väter des Plauener Wendedenkmals ist tot: Was Wolfgang Sachs mit seiner Tatkraft und Hartnäckigkeit leistete

Bei Wolfgang Sachs liefen die Fäden für den Bau des Plauener Wendedenkmals zusammen. Egal, ob das Geld knapp oder die Spendenkasse geklaut wurde - der Handwerker ließ nicht locker. Jetzt ist er im Alter von 82 Jahren gestorben.

Ordnerweise hatte es einst Anregungen gegeben aus der Plauener Bürgerschaft. Viele forderten ein Denkmal für die Friedliche Revolution in Plauen. Doch wie sollte dieses aussehen? Von 14 Entwürfen machte das Rennen die symbolträchtige Kerze des Rößnitzer Künstlers Peter Luban.