Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Einer der Väter des Plauener Wendedenkmals ist tot: Was Wolfgang Sachs mit seiner Tatkraft und Hartnäckigkeit leistete

Wolfgang Sachs vor dem Wendedenkmal in Plauen.
Wolfgang Sachs vor dem Wendedenkmal in Plauen. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Wolfgang Sachs vor dem Wendedenkmal in Plauen.
Wolfgang Sachs vor dem Wendedenkmal in Plauen. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Einer der Väter des Plauener Wendedenkmals ist tot: Was Wolfgang Sachs mit seiner Tatkraft und Hartnäckigkeit leistete
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei Wolfgang Sachs liefen die Fäden für den Bau des Plauener Wendedenkmals zusammen. Egal, ob das Geld knapp oder die Spendenkasse geklaut wurde - der Handwerker ließ nicht locker. Jetzt ist er im Alter von 82 Jahren gestorben.

Ordnerweise hatte es einst Anregungen gegeben aus der Plauener Bürgerschaft. Viele forderten ein Denkmal für die Friedliche Revolution in Plauen. Doch wie sollte dieses aussehen? Von 14 Entwürfen machte das Rennen die symbolträchtige Kerze des Rößnitzer Künstlers Peter Luban.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
3 min.
Teurer Führerschein: Sachsens Handwerker fordern jetzt staatlichen Zuschuss für Azubis
Ohne Führerschein geht für Auszubildende in Sachsen oft nichts.
Lange Wege zur Berufsschule, kaum günstige Unterkünfte vor Ort: Ohne Führerschein geht in Sachsen oft nichts. Doch die Kosten für die Pappe sind zuletzt stark gestiegen. Sachsens Handwerk fordert deshalb jetzt für Azubis einen Führerschein-Zuschuss vom Staat.
Jürgen Becker
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
06.08.2025
3 min.
Gedenken an Atombomben-Abwurf und Friedensappell im Vogtland: „Wir in Plauen wissen, was Krieg und die Auswirkungen bedeuten“
Teilnehmer unterzeichneten im Anschluss den Aufruf „Eine Million Stimmen für den Frieden“.
Die Friedensaktion Plauen-Vogtland bat zur Gedenkveranstaltung in Erinnerung an die Atombomben-Abwürfe vor 80 Jahren an das Wende-Denkmal. Oberbürgermeister Steffen Zenner sprach ein Grußwort. Was er zu sagen hatte.
Uwe Selbmann
29.07.2025
3 min.
Warum diese Berliner Künstlerin mitten in Plauen das Wendedenkmal malt
Sie hält das Wendedenkmal nahe dem Postplatz im Bild fest: die Künstlerin Lisa Schoefer.
Lisa Schoefer stellt ihre Staffelei zwei Tage lang in der Innenstadt auf. Passanten dürfen ihr über die Schulter schauen. Was hat sie vor?
Sabine Schott
08:00 Uhr
2 min.
Arbeitsuchendmeldung möglichst zügig erledigen
Die rechtzeitige Arbeitsuchendmeldung sichert den Anspruch auf Arbeitslosengeld.
Ihnen wurde gekündigt oder Ihr befristeter Vertrag ist ausgelaufen? Denken Sie daran, sich möglichst bald arbeitsuchend zu melden. Wer zu spät ist, dem kann Geld durch die Lappen gehen.
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel