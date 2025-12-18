Einkauf in Tschechien: Grenzpolizei ertappt jungen Plauener nach Rückkehr mit verbotenen Feuerwerkskörpern

Das Fahrzeug des Plaueners war am Mittwoch in Bayern gestoppt worden. Nun muss sich der junge Mann verantworten.

Kurz vor dem Jahreswechsel häufen sich an der Grenze zu Tschechien Verstöße gegen die Einfuhr verbotener Pyrotechnik nach Deutschland. Beamte der Grenzpolizeiinspektion Selb in Schirnding erwischten jetzt auch einen Plauener, der sich nicht an die Vorschriften hielt. Sie hatten am Mittwochnachmittag den Mercedes des 21-Jährigen im Bereich...