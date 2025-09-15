Einladung ins Plauener Theater: Die Macher hinter neuem Schauspieldrama kennenlernen

Das Vogtlandtheater gibt am Dienstag, 16. September, einen Einblick in Wolfgang Borcherts Kriegsheimkehrer-Drama. Bald schon folgt die Premiere.
Wer einen Vorgeschmack auf die neue Theaterproduktion „Draußen vor der Tür“ bekommen möchte, ist am Dienstag, 16. September, im Vogtlandtheater richtig. Sprecherin Carolin Eschenbrenner gibt bekannt, dass um 18 Uhr zu einer Einführung mit Regisseurin Christina Gegenbauer und dem Ensemble eingeladen wird, bevor sich 19 Uhr eine öffentliche Probe anschließt – beides bei freiem Eintritt. Es ist ein Vorgeschmack auf die Premiere am Samstag, 20. September, 19.30 Uhr in Plauen. Das Drama von Wolfgang Borchert von 1947 zeigt den Soldaten Beckmann, der nach dem Krieg nicht mehr in die Gesellschaft zurückfindet. Alles scheint für ihn zerbrochen. Die Inszenierung will die Aktualität der Geschichte spürbar machen. Bis Anfang 2026 stehen sechs weitere Termine auf dem Spielplan. (nütz)