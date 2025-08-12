Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Montag fand der Prozess am Amtsgericht in Plauen statt.
Am Montag fand der Prozess am Amtsgericht in Plauen statt. Bild: Swen Uhlig/Archiv
Am Montag fand der Prozess am Amtsgericht in Plauen statt.
Am Montag fand der Prozess am Amtsgericht in Plauen statt. Bild: Swen Uhlig/Archiv
Plauen
Einsatz auf Sternquell Wiesn in Plauen ist vor Gericht gelandet
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor dem Amtsgericht in Plauen wurde wegen eines Vorfalls auf der Sternquell Wiesn verhandelt. Was passiert ist und wie das Verfahren ausging.

Auf der letzten Sternquell Wiesn ist es zu einer Auseinandersetzung gekommen, zu der nun vor dem Plauener Amtsgericht verhandelt wurde. Auslöser war, dass der Angeklagte laut Sicherheitsdienst eine Servicekraft mit Bier beschüttet haben soll. Laut dem Angeklagten sei es unbeabsichtigt gewesen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.08.2025
3 min.
Plauener Paar wegen schweren Kindesmissbrauchs vor Gericht: Prozess startet mit Festnahme
Das Verfahren um schweren Kindesmissbrauch mündete am Mittwoch in einer Festnahme.
Weil ein Plauener Paar seine eigenen Kinder schwer missbraucht und Taten mit der Kamera festgehalten haben soll, muss es sich jetzt vor dem Landgericht Zwickau verantworten. Der Auftakt des Verfahrens mündete in einer Festnahme.
Claudia Bodenschatz
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
17:00 Uhr
1 min.
Wichtige Ortsverbindung im Erzgebirge wieder frei
Ein Teil des sanierten Straßenabschnitts zwischen Elterlein und Hermannsdorf.
Im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf ist ein Abschnitt der Elterleiner Straße saniert worden. Dabei wurde auch eine nervige Engstelle beseitigt.
Kjell Riedel
12.08.2025
3 min.
Stolperfalle Tiktok-Video: Mann im Erzgebirge wegen eines Disko-Livestreams vor Gericht
Auch auf Tiktok ist Umsicht beim Posten geboten, um keine Rechte zu verletzen.
Ein Chemnitzer musste sich vor dem Stollberger Amtsgericht wegen eines Tiktok-Videos verantworten. Nicht, weil der Inhalt selbst eine Straftat zeigte – sondern wegen eines Themas, das für alle Smartphone-Besitzer relevant ist.
Katrin Hofmann
17:04 Uhr
3 min.
Versuchter Totschlag in Plauen auf Handykamera gebannt: „Das Video macht mir fast mehr Angst als das ganze Geschehen“
Am Landgericht Zwickau wird derzeit die versuchte Tötung eines Plaueners verhandelt.
Weil er einen Mann, der ihn ungewollt filmte, angriff und mehrfach gegen den Kopf trat, muss sich ein 31-Jähriger vor Gericht verantworten. Videoaufnahmen belegen die Tat auf offener Straße in Plauen.
Claudia Bodenschatz
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel