Einsatz auf Sternquell Wiesn in Plauen ist vor Gericht gelandet

Vor dem Amtsgericht in Plauen wurde wegen eines Vorfalls auf der Sternquell Wiesn verhandelt. Was passiert ist und wie das Verfahren ausging.

Auf der letzten Sternquell Wiesn ist es zu einer Auseinandersetzung gekommen, zu der nun vor dem Plauener Amtsgericht verhandelt wurde. Auslöser war, dass der Angeklagte laut Sicherheitsdienst eine Servicekraft mit Bier beschüttet haben soll. Laut dem Angeklagten sei es unbeabsichtigt gewesen.