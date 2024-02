Einschränkungen bei Bus und Straßenbahn am Sonntag zum Karnevalsumzug in Plauen

Was Fahrgäste beachten müssen, wenn sie am Sonntagnachmittag in Plauen mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren wollen.

Aufgrund des Faschingsumzugs am Sonntag kommt es zu Einschränkungen bei der Straßenbahn. Betroffen ist die Linie 3. Sie muss zwischen 14 und circa 16 Uhr pausieren. Die Linien 1, 2, 5 und 6 fahren laut Verkehrsunternehmen unverändert. Die letzten Fahrtmöglichkeiten mit der Linie 3 vor Beginn des Umzuges sind 13.03 ab Oberer Bahnhof, 13.13 Uhr... Aufgrund des Faschingsumzugs am Sonntag kommt es zu Einschränkungen bei der Straßenbahn. Betroffen ist die Linie 3. Sie muss zwischen 14 und circa 16 Uhr pausieren. Die Linien 1, 2, 5 und 6 fahren laut Verkehrsunternehmen unverändert. Die letzten Fahrtmöglichkeiten mit der Linie 3 vor Beginn des Umzuges sind 13.03 ab Oberer Bahnhof, 13.13 Uhr...