Einstündiger Stromausfall in Plauen am Sonntagnachmittag - das war der Grund

Plauen
Zeitweise über 2300 Haushalte, vor allem in der Ostvorstadt und in Neundorf, waren ohne Strom. Der Netzbetreiber konnte gegen 16.45 Uhr Entwarnung geben.
Ohne Strom, Telefon und Internet waren viele Plauener Haushalte am Sonntagnachmittag. Ab etwa 15.45 Uhr ging zum Beispiel in der Ostvorstadt und in Neundorf gar nichts mehr. Nach gut einer Stunde waren alle betroffenen Kunden von Betreiber Mitnetz wieder aufgeschaltet. In der Spitze hatten 2332 Haushalte keinen Saft. Wie Mitnetz-Sprecherin Juliane...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.