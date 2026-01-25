MENÜ
  • Einstündiger Stromausfall in Plauen am Sonntagnachmittag - das war der Grund

Die Straßenbahn stand wegen des Stromausfalls zwischen Stadtbad und Elsterbrücke still.
Die Straßenbahn stand wegen des Stromausfalls zwischen Stadtbad und Elsterbrücke still. Bild: Nancy Dietrich
Die Straßenbahn stand wegen des Stromausfalls zwischen Stadtbad und Elsterbrücke still.
Die Straßenbahn stand wegen des Stromausfalls zwischen Stadtbad und Elsterbrücke still. Bild: Nancy Dietrich
Plauen
Einstündiger Stromausfall in Plauen am Sonntagnachmittag - das war der Grund
Redakteur
Von Sabine Schott
Zeitweise über 2300 Haushalte, vor allem in der Ostvorstadt und in Neundorf, waren ohne Strom. Der Netzbetreiber konnte gegen 16.45 Uhr Entwarnung geben.

Ohne Strom, Telefon und Internet waren viele Plauener Haushalte am Sonntagnachmittag. Ab etwa 15.45 Uhr ging zum Beispiel in der Ostvorstadt und in Neundorf gar nichts mehr. Nach gut einer Stunde waren alle betroffenen Kunden von Betreiber Mitnetz wieder aufgeschaltet. In der Spitze hatten 2332 Haushalte keinen Saft. Wie Mitnetz-Sprecherin Juliane...
