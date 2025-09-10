Eintauchen in die Vergangenheit beim Tag des offenen Denkmals am 14. September in Plauen: Dieser Ort ist neu dabei

Plauen
Einmal im Jahr besteht die Möglichkeit, besondere Denkmäler zu besichtigen. In Plauen geht es hoch hinaus - auf Türme - oder tief hinab in alte Keller. Sieben und ein paar mehr Tipps für den Sonntag.
Am 14. September findet der Tag des offenen Denkmals unter dem Motto „Wert-voll: unbezahlbar oder unersetzlich?“. 13 Stationen sind diesmal in Plauen vertreten. Eine Neuheit ist auch dabei.
